На 200 тысяч рублей оштрафовали Ярославскую компанию за загрязнение грунта нефтепродуктами

В Ярославской области компания «Экоуниверсал», которая допустила складирование загрязненного нефтепродуктами грунта на промышленной площадке возле поселка Фоминское Тутаевского района, оштрафована на 200 тыс. руб., сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается. что компания также должна возместить нанесенный природе вред.

По информации департамента, о предполагаемом нарушении сообщили местные жители. Специалистами департамента, совместно с природоохранной прокуратурой, полицией и Росприроднадзором была проведена проверка, во время которой нарушения били зафиксированы.

В департаменте уточнили, что по данным надзорных органов, загрязненный грунт в Ярославскую область завезли из Владимирской области. Там 16 ноября 2020 года произошел разлив нефтепродуктов из-за аварии на железнодорожном транспорте. Ликвидацией последствий ЧП занимались лицензированные организации, в том числе компания ООО «Экоуниверсал».

В департаменте рассказали, что в отношении компании, а также в отношении должностного лица, допустившего нарушение, были возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, подан судебный иск с требованием возложить на ООО «Экоуниверсал» обязанность по очистке промплощадки возле поселка Фоминское и провести утилизацию завезенных в регион отходов.

По информации правительства региона, в 2020 году на территории области было выявлено и пресечено 422 нарушения природоохранного законодательства. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 11,6 млн руб.

Антон Антонов