Бывший вице-премьер Пермского края узнает свой приговор в марте

Судья Ленинского суда Перми Наталья Малышева огласит приговор бывшему первому вице-премьеру краевого правительства Роману Кокшарову 15 марта. Об этом сообщает Properm.ru.

Господин Кокшаров обвиняется в превышении полномочий при покупке двух катеров для организации переправы в Гайнском районе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Процесс по делу начался в Ленинском суде Перми в июне прошлого года. 11 февраля 2021 года гособвинение попросило суд назначить бывшему вице-премьеру наказание в виду условного лишения свободы сроком на три года. Сам господин Кокшаров своей вины не признал.