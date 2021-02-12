В Оренбуржье в течение недели выявляют не более 150 новых зараженных COVID-19 за сутки

В Оренбуржье зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. В течение недели в регионе выявляют не более 150 заболевших COVID-19 за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 35 867. Умерли 534 человека, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.