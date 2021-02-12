Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности Сегодня вступили в силу новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», которые внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Кафе и рестораны теперь могут закрываться для посетителей не в полночь, а в три утра.

Становится возможным обслуживание посетителей за столами в зонах фудкортов. Количество зрителей на спортивных мероприятиях будет определяться исходя из вместимости трибун. Также с некоторыми ограничениями разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков и детских развлекательных центров. Кроме того, максимально разрешенное число зрителей в театрах и кинотеатрах увеличивается с 40% до 60%. К слову, сегодня при действующих послаблениях состоялась премьера в театре оперы и балета спекался «Свадьба Фигаро». По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, актеры и публика ждали ее больше 10 месяцев.