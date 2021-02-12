В Сочи работали фальшивые офисы московского банка «Гарант-инвест»

Четверо жителей Московской области осуждены Центральным судом Сочи за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. Иван Попов и Дмитрий Ремезонцев приговорены к пяти годам колонии общего режима каждый, Ульяна Вавилова и Дарина Васильева получили условные сроки.

По данным краевого суда, злоумышленники организовали работу в Сочи и подмосковном Ногинске работу фиктивных офисов АО КБ «Гарант-инвест», который на самом деле не имеет офисов за пределами Москвы. Реклама вкладов в лже-офисе банка была ориентирована в основном на пожилых людей в расчете на их слабую финансовую и юридическую грамотность. В итоге организаторам незаконной схемы в Сочи удалось завладеть средствами 79 граждан, причинив им ущерб более чем на 23 млн руб., в Ногинске потерпевшими признано 12 человек, ущерб составил более 4 млн руб. Изначально фигуранты дела также обвинялись в легализации средств, полученных в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ), однако суд не счел это обвинение доказанным.

Анна Перова, Краснодар