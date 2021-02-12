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Проезд по М7 в сторону Нижнего Новгорода восстановлен

Движение участке трассы М7 «Волга» по направлению в Нижний Новгород восстановили в 12:40, сообщили в управлении автодороги Москва — Нижний Новгород (ФКУ Упрдор). Ранее проезд перекрыли из-за аварии с участием фур на 366 км трассы.

ДТП случилось около 10:10. Столкнулись пять автомобилей, следующие в попутном направлении. С транспортировочной площадки одного из грузовиков на проезжую часть упал перевозимый автомобиль.

Пострадавших нет. Дорогу освободили от поврежденных автомобилей. Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия аварии.

Анастасия Еремина


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