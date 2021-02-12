Зоопарк в Екатеринбурге отсудил у налоговой право на льготы во время пандемии Во время локдауна зоопарк недополучил около 40 млн рублей

Екатеринбургский зоопарк через апелляционный арбитражный суд в Перми получил право на льготные выплаты по налогам, установленные для пострадавших отраслей во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

«Мы выиграли, постановлением 17 арбитражного апелляционного суда решение межрайонной налоговой инспекции признано недействительным и ущемляющим права зоопарка. Когда мы подавали заявление в налоговую, мы платили одну двенадцатую от налога, и сейчас у нас есть основание, чтобы мы полностью налог не платили. На сегодняшний все взаиморасчеты проведены, зоопарк вступил в 2021 год без долгов»,— подчеркнула она.

По словам госпожи Прилепиной, во время локдауна зоопарк Екатеринбурга недополучил около 40 млн руб., накопив задолженности по коммунальным услугам и выплате зарплат работникам зоопарка. «В прошлом году мы приняли 222 тыс. посетителей — это 2,3 раза меньше, чем средний показатель по остальным годам. Связано это с тем, что зоопарк 119 дней был закрыт для посетителей, и эти дни пришлись на самые активные месяцы посещения — май, июнь»,— сообщила Светлана Прилепина, добавив, что убыток в полном объеме был возмещен администрацией города в конце 2020 года.

Напомним, весной зоопарку Екатеринбурга было отказано в переносе сроков уплаты налогов и страховых взносов, несмотря на то, что зоопарки были включены в государственный перечень пострадавших от коронавируса организаций.

Ирина Пичурина