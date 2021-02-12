На Дону прокуратура проверяет сообщения о предоставлении некачественного жилья детям-сиротам

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку в связи с сообщениями региональных СМИ о том, что в некоторых районах области детям-сиротам предоставлено некачественное жилье. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как говорится в сообщении, на сайтах изданий была опубликована информация о том, что Семикаракорском, Цимлянском и Волгодонском районах Ростовской области детям-сиротам были предоставлены помещения, которые не соответствуют требования. В частности, по сообщениям «Блокнот-Ростов», в предоставленных домах есть сквозные трещины и плесень.

Наталья Шинкарева