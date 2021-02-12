В эксперименте по внедрению единой системы учета недвижимости примут участие три территория Прикамья

В эксперименте по внедрению единой системы учета земельных участков и недвижимости в Пермском крае примут участие три территории – Пермь, Пермский район и Добрянский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пилотный проект по размещению данных о недвижимости и земле на единой цифровой платформе стартует в России в этом году. Участникам проекта стали четыре субъекта - Татарстан, Иркутская область, Краснодарский и Пермский край. В ходе эксперимента все данные, ранее хранившиеся на серверах различных министерств и ведомств, будут сконцентрированы на базе новой единой цифровой платформы. Это упростит получение и использование информации, сделает процессы контроля и управления прозрачными и удобными.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, единый ресурс позволит региону разобраться со сложностями по регистрации прав на участки, пополнять бюджеты за счет выплаты имущественных налогов. «Очень важно, чтобы мы показали на модели Пермского края, что у нас есть множество сложностей, связанных с регистрацией прав по земельным участкам. Примерно 450 тыс. земельных участков не имеют четко определенных границ, - отметил глава региона, выступая сегодня на заседании краевого правительства, – по тому же количеству участков не определены собственники. Это приводит к социальной напряженности и спорам между владельцами».

В Прикамье уже утверждена «дорожная карта» проекта и проводятся комплексные кадастровые работы. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) занесены данные о 40 тыс. объектах.