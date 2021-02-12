За сутки в регионах Черноземья от коронавируса умер 41 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 195,867 тыс. человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай — семь в Белгородской области, 24 в Воронежской, два в Курской, один в Липецкой, три в Тамбовской, четыре в Орловской области (всего 3,679 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 197 (всего 174,852 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксировано 164 новых случая COVID-19 (всего 29,444 тыс.), выздоровели 134 (всего 26,601 тыс.), умерли за все время пандемии — 433.

В Воронежской области — 359 новых случаев (всего 62,631 тыс.), новых выздоровевших — 364 (всего 56,392 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 743.

В Курской области — 167 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 28,333 тыс.), выздоровели 171 (25,079 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 409.

В Липецкой области зарегистрировано 142 новых случая коронавируса (всего 22,658 тыс.), новых выздоровевших 211 (всего 19,086 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 396.

В Орловской области — 140 новых случаев (всего 28,554 тыс.), выздоровели 153 (всего 25,521 тыс.), умерли с начала пандемии — 395.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 137 диагнозов коронавируса (всего 24,247 тыс.), новых выздоровевших 164 (всего 22,173 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 303.

Мария Старикова