Двое ярославцев перевели мошенникам еще 1.2 млн рублей

В Ярославле произошли еще два случая телефонного мошенничества, в результате которого местные жители лишились в общей сумме более 1.2 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники действовали по стандартной схеме.

Первый из этих случаев зарегистрирован в Кировском районе. 40-летнему ярославцу позвонил неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, убедил мужчину оформить кредит, а затем, через банкомат перевести денежные средства на якобы «безопасные» счета. Следуя инструкциям мошенников, мужчина лишился 768 тыс. руб.

Аналогичный случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Красноперекопском районе, где ущерб составил 450 тыс. руб.

По данным фактам мошенничества проводятся проверки для установления лиц, причастных к совершению преступлений.

Дарья Сабаева