Начальнику жилищного управления Алтайского края предъявили обвинение в халатности

В Алтайском крае Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) главе регионального жилищного управления, сообщили в следственном ведомстве. В деле, обвиняемым по которому проходит высокопоставленный чиновник, речь идет об обеспечении жильем детей-сирот.

По данным следствия, в 2020 году региону на предоставление жилья детям государство выделило более 1,2 млрд руб.

Глава жилищного управления, говорится в деле, приказывал подчиненным приобретать жилье только в крупных городах региона, при этом закупки в остальных 75 муниципальных образованиях края не проводились. «Из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 млн руб. — всего 32% от суммы финансирования»,— рассказали участники расследования.

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски по месту жительства и работы главы управления.

Илья Николаев