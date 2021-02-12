«Лада» и ЦСК ВВС не попали в плей-офф ВХЛ

«Лада» и ЦСК ВВС, представляющие Самарскую область в Высшей хоккейной лиге, не смогли пробиться в решающую стадию турнира. Командам осталось провести по два матча регулярного чемпионата, шансы на выход в плей-офф они потеряли досрочно.

«Лада» провела третий сезон в ВХЛ после исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые не попала в плей-офф. Тольяттинская команда в 2019 и 2020 годах вылетала из первого раунда Кубка Петрова. Самарский ЦСК ВВС с момента дебюта в ВХЛ ни разу не выходил в плей-офф турнира.

Андрей Сазонов