Прокуратура завела несколько дел на «Фортум» за загрязнение озера Улагач

Челябинская природоохранная прокуратура возбудила административные дела в отношении ПАО «Фортум» и сотрудников Аргаяшской ТЭЦ по фактам сброса нефтепродуктов в озеро Улагач. Компания пыталась скрыть информацию о загрязнении водоема, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки установлено, что 20 января 2021 года из котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ – Филиал энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум» в поселке Новогорный (Озерск) в технологический сбросной канал станции и озеро Улагач попало трубное масло. В результате аварийной утечки превышение содержания нефтепродуктов в водоеме, имеющем рыбохозяйственное назначение, по сравнению с разрешенным составило от 9,3 раз до 26,8 раз. «В связи с действиями юридического лица – ПАО «Фортум», выразившимися в сокрытии, умышленном искажении, несвоевременном сообщении полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об их источниках загрязнения и иного вредного воздействия, в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации)»,– сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей дела возбуждены в отношении технического директора и начальника котлотурбинного цеха Аргаяшской по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). Материалы направлены в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу. Генеральному директору ПАО «Фортум» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных к ответственности.