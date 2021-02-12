В Волгограде осудили экс-инспектора Ростехнадзора за коррупцию

Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего бывшего инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в получении крупной взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, 13 ноября 2019 года инспектор якобы получил от знакомого 40 тыс. руб. за ускоренную выдачу коммерческой организации разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Предположительно, после получения денег подсудимого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вину мужчина не признал. Суд приговорил бывшего инспектора к двум годам и шести месяцам лишения свободы и назначил штраф в 400 тыс. руб.

Мария Шахрай