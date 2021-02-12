Липецкий «Агрохолдинг–АСТ» получил 300 млн рублей на повышение конкурентоспособности

Липецкое ООО «Агрохолдинг–АСТ» (входит в аграрную группу компаний АСТ) привлекло кредит на 300 млн руб. в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По данным пресс-службы администрации Липецкой области, эти средства были направлены в профильное для компании производство зерна. В результате «Агрохолдинг–АСТ» нарастил экспорт зерна в 2,5 раза по сравнению с показателями 2018 года.

Согласно условиям федерального проекта, господдержку в виде льготного краткосрочного или инвестиционного кредита предприятия агропромышленного комплекса могут получить, заключив трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности, направленной на увеличение объемов экспорта. Минсельхоз РФ с 10 февраля до 24 декабря принимает документы для проведения отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По собственным данным, ГК «АСТ» создана в 1997 году как торгово-закупочное предприятие на рынке зерна и продуктов переработки. В группу входят несколько элеваторов, хлебоприемных предприятий, сельскохозяйственных компаний. «АСТ» ведет производственную деятельность на землях площадью 50 тыс. га, общая мощность элеваторов составляет 650 тыс. т. Также компания занимается производством плодоовощной продукции, а так же производством и переработкой сахарного сорго. Общая площадь яблочных садов составляет 1 тыс. га. По данным Kartoteka.ru, ООО «Агрохолдинг-АСТ» с уставным капиталом 54,6 млн руб. зарегистрировано в Липецкой области в 2005 году для выращивания зерновых культур. 99,8% принадлежит ООО «АПК АСТ Компани М» Руслана Магомедхажиева (68% долей) и Александра Лиховцева (32%), еще 0,2% долей ООО «Агрохолдинг-АСТ» напрямую принадлежит Александру Лиховцеву. Гендиректор — Александр Кириченко. Выручка компании в 2019 году составила 1,28 млрд руб., чистая прибыль — 355,72 млн руб.

Валерия Розбот