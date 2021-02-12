На Дону снизили прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в Ростовской области за четвертый квартал 2020 года составила 10 787 руб. При этом в третьем квартале 2020 года он составлял 10 979 руб. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В четвертом квартале 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 11,4 тыс. руб., для пенсионеров — 8,7 тыс. руб., для детей — 11,2 тыс. руб.

Величину прожиточного минимума рассчитывает министерство труда и социального развития Ростовской области с учетом данных Ростовстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Наталья Шинкарева