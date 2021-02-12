В бюджет Удмуртии планируют внести изменения

Изменения в бюджет Удмуртии на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели на заседания постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам госсовета Удмуртии. С учетом поправок доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в 85,75 млрд руб., расходы — 86,27 млрд руб., дефицит — 521 млн руб., сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект рассмотрят на следующей сессии госсовета.

Так, в доходную часть бюджета планируют внести изменения на 9,25 млрд руб., из них 7,5 млрд руб. за счет планового увеличения поступления по налогам на прибыль организаций, еще 1,75 млрд руб. — за счет безвозмездных федеральных поступлений. Расходную часть предполагается увеличить на 9,54 млрд руб., 5,06 млрд руб. из них направят на создание резерва для оперативного решения вопросов по работе медучреждений и проведению мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 150 млн руб. планируют направить на сбалансированность бюджетов муниципалитетов, 695 млн руб. — на дорожную деятельность, 172 млн руб. — на строительство, ремонт и покупку оборудования в учреждениях здравоохранения, 27 млн руб. — на ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, в расходной части предусмотрены средства на предоставление различных субсидий.

Напомним, что в декабре 2020 года госсовет Удмуртии принял во втором чтении бюджет республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом 230,9 млн руб. Регион рассчитывает получить в следующем году больше безвозмездных поступлений при снижении собственных доходов. Расходы предусмотрели на 76,5 млрд руб. при минимальной подтвержденной потребности в 81 млрд руб. Правительство республики намерено проводить «жесткую политику по экономии бюджетных средств». Депутаты отмечают, что главный финансовый документ готовился в непростых условиях, и в следующем году кабмину необходимо изыскивать дополнительные источники финансирования.

Подробности читайте в материале «Мы понимаем, что по отдельным направлениям средств предусмотрено недостаточно».