В Самарской области четвертый день подряд умирает десять человек с COVID-19

За сутки в Самарской области были выявлены 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе выздоровел 261 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области зарегистрировано десять смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Самарской области были зафиксировано 43913 фактов заражения COVID-19. За этот период число умерших, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, достигло 883. Всего выздоровело 40 360 человек.

Ани Айвазян