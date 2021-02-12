В Самаре жильцы дома по пр. Кирова 10 лет не могут добиться переселения

Жильцы дома по пр. Кирова, № 53а обратились к депутату губернской думы Петру Карайману с просьбой проверить на предмет коррупционного сговора и посодействовать переселению жителей первого этажа в кратчайшие сроки, чтобы «избежать чрезвычайной ситуации».

На первом этаже дома проживают 14 семей. На протяжении 10 лет они обращались к губернатору, МЧС, ГЖИ, МВД, Роспотребнадзор, прокуратуру, администрации города и района: «Приходили отписки не по существу – “не числится, не значится, не имеем полномочий”. Люди дальше проживают в условиях нарушения всех норм СанПиН, нанося вред своему здоровью, не имея альтернативного жилья, в опасной близости от Безымянской ТЭЦ».

В письме они отмечают, что дальнейшее проживание на первом этаже здания угрожает их безопасности: «Весь первый этаж в черной плесени, над жилыми комнатами располагаются прачечные, санузлы, кухни, канализация 10 лет стекает под пол первого этажа… Есть предписание МЧС, шесть неисполненных предписаний ГЖИ… Дом за это время не был принят на баланс города». Ремонтных работ на первом этаже не проводилось.

До 1991 года дом считался административной постройкой «Безымянской ТЭЦ», тогда у него был адрес пр. Кирова, №53а. В 1992 он остался в федеральной собственности на балансе АО «Самараэнерго». «На основании несоблюдения норм по проживанию рядом с опасным объектом санитарно-охранная зона (котельная “БТЦ”), жители первого этажа дома подлежали немедленному расселению, но по какой-то причине жилье было представлено не всем»,–поясняется в обращении.

По данным собственника помещения Оксаны Полищук, в 2010 году, когда здание уже находилось на балансе ОАО «Волжская ТГК», его должны были передать на баланс муниципальных органов. Однако компания передала объект ООО УК «Энерготехсервис», то есть на балансе «третьих лиц». Тогда адрес поменяли на «53а».

8 февраля текущего года администрация Промышленного района сообщила жильцам, что департамент управления имуществом внес 19 помещений в реестр учета муниципального имущества, то есть департамент принял на баланс административные помещения как жилые. «На сегодня план дома в БТИ пр. Кирова, 53 рознится с планом дома в Росреестре пр. Кирова, 53а (дом один и тот же), техпаспорт дома как МКД пр. Кирова, 53 отсутствует в Росреестре»,– поясняет Оксана Полищук.

Ани Айвазян