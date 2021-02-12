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McLaren Artura сможет проезжать до 30 км на электричестве

Компания McLaren показала тизер нового суперкара Artura, который станет первым серийным гибридным автомобилем марки.

Как сообщает британский автопроизводитель, автомобиль построят вокруг новой углепластиковой платформы McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками. В силовую структуру будут интегрированы аккумуляторы гибридной силовой установки.

McLaren Artura откроет линейку моделей High-Performance Hybrid (HPH). Модель оснастят бензо-электрической силовой установкой на базе турбомотора V6, которая позволит суперкару в том числе ездить и на одной лишь электротяге. Судя по видеотизеру, запас хода на электричестве составит не менее 30 км.

Официальная премьера McLaren Artura состоится 17 февраля 2021 года. Новинка станет первой в новой линейке, которая придет на смену существующей Sports Series.

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