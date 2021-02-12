«Русал» инвестирует 228 млн рублей в модернизацию оборудования УАЗа

«Русал» инвестирует 228 млн руб. на модернизацию электрофильтра печи спекания № 2 цеха подготовки сырья Уральского алюминиевого завода (УАЗ), сообщили в пресс-службе компании. Ввод нового фильтра в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года.

«Обязательным элементом стратегии компании “Русал”, обеспечивающей долгосрочное и устойчивое развитие предприятия, является постоянное снижение воздействия на окружающую среду. Эффективность электрофильтра отечественного производства с повышенным коэффициентом полезного действия составляет 99,9%,» — отметил генеральный директор УАЗ Евгений Пустынных.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, до 2023 года «Русал» инвестирует более 893 млн руб. в обновление автоклавных батарей УАЗ.