В 2021 году из Платова запланировано 17 субсидируемых маршрутов

Из аэропорта Платов в 2021 году будут отправляться рейсы по 17 субсидируемым маршрутам, сообщает пресс-служба авиаузла.

Запланировано, что субсидируемые рейсы будут летать в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Сочи, Уфу, Челябинск, Элисту. Отмечается, что рейсы в Элисту и Воронеж — новые направления из Ростова.

В прошлом году перелеты по субсидируемым маршрутам в рамках софинансирования совершили 279,9 тысяч пассажиров. Всего в течение года из Платова выполнялись полеты по 16 субсидируемым маршрутам авиакомпаниями «Азимут» и «Utair».

Наталья Шинкарева