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Развитие удаленного офиса

Росбанк переходит на гибридный формат работы

Росбанк начал реализацию проекта по переводу офисных сотрудников на гибридный формат работы, который предполагает работу вне офиса в течение 2-3- дней в неделю, вплоть до полностью удаленного режима.


В банке и ранее были форматы работы для сотрудников с гибким графиком и возможность один-два дня в неделю работать удаленно. За три недели, в самом начале самоизоляции, Росбанк смог бесшовно перевести на удаленный формат 85% сотрудников, применив и масштабировав опыт, накопленный ранее, а результаты опроса более чем 2 тысяч сотрудников головного офиса банка в Москве и хабов в Самаре, Нижнем Новгороде и Красноярске показали актуальность внедрения новых практик на постоянной основе.

Основная цель проекта LTRP (low touch readiness program - развитие удаленного офиса для распределенных команд банка) - формирование нового формата работы, в котором за пределами кризисов и ограничений пандемии сотрудники смогут продолжить совмещение офисного присутствия и удаленной работы. Подразделения будут иметь возможность самостоятельно сформировать график для своей команды с учетом общебанковских рекомендаций.

«В настоящее время у нас отлажена организация удаленной работы и мы уже сейчас понимаем, что к формату классического «офисного» банка не вернемся. Проект LTRP открывает перед нами дополнительные возможности по сокращению расходов на содержание офисных помещений. И эти средства мы инвестируем в дальнейшее развитие инфраструктуры, учитывающей гибкие формы работы и специфику agile-команд. LTRP – устоявшийся международный термин, который можно перевести как «готовность к редким касаниям», и он означает новую реальность, в которой мы оказались, где удаленные каналы взаимодействия стали такими же естественными для нас, как и личный контакт», - отметила Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными ПАО Росбанка.

Реализация проекта также предполагает формирование новых практик взаимодействия внутри команд, внедрение более совершенных систем коммуникаций между сотрудниками и систем безопасности. Переход на гибридный формат работы гармонично встраивается и в концепцию гибкого офисного пространства, реализуемую в Росбанке. Так, новый офис Росбанка в Москва-Сити, спроектированный и построенный в виде большого творческого кластера, максимально адаптирован для работы без прикрепления сотрудников к фиксированным рабочим местам.

«В первом квартале 2021 года стартует реализация изменений в офисных помещениях, а со второго квартала начнется постепенный переход сотрудников на технологию Flex в качестве основного решения для удаленного подключения (но будут и альтернативные варианты). Мы планируем полностью перейти на новый формат работы, как только будут готовы технические условия и завершатся ограничения пандемии. Данный проект потребует серьезных инвестиций в инфраструктуру банка и одновременно он позволит оптимизировать затраты и в итоге окупить вложения. Например, потребность в офисных площадях снижается за счет уменьшения числа единовременно присутствующих там сотрудников», - подчеркнула Ольга Махова.

Гибридный формат работы также позволит продолжить практику удаленного найма сотрудников по всей России, расширить географию поиска талантливых и амбициозных специалистов. Сегодня в банке создана нормативная база для организации работы команд в удаленном режиме, отработаны процессы приема и перевода на дистанционный формат (около 80 новых сотрудников прошли процесс устройства на работу в полностью удаленном формате), на внутреннем портале обучения собраны специальные тренинги по теме удаленной работы и управления распределенными командами.

«Новый формат работы – это не только физическое и виртуальное окружение, а, в первую очередь, наши привычки, способы взаимодействия и организации работы. В этом процессе важна вовлеченность каждого: руководителей – в планировании форматов работы команд и накоплении успешных практик удаленной работы, сотрудников – в готовности пробовать новые форматы и осваивать технологии», - добавила Ольга Махова.

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 250 отделений и более 36 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 1600 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 12 системно значимых кредитных организаций.

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Банк включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков по версии журнала The Banker. Росбанк L’Hermitage Private Banking вошел в ТОП-3 по качеству клиентского обслуживания по версии Frank RG в 2019 году. Депозитарий Росбанка признан лучшим провайдером депозитарных услуг в России в 2019 году по версии Global Custodian. Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн в 2019 году заняло 5-ое место среди мобильных банков для ежедневных задач на IOS и 7-ое место среди приложений на Android в рейтинге, составленным консалтинговым агентством Markswebb. Сайт Росбанка признан лучшим в категории «Корпоративный сайт» и бронзовым призером в номинации «B2B-проект» премии Tagline Awards 2019.

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 138 тысяч сотрудников в 62 странах, ежедневно обслуживает 29 миллионов частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, ALD Automotive, «Росбанк Страхование».

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.


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