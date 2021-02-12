Выставлены на торги долги Волго-Камского банка более чем на 2,1 млрд рублей

Задолженность экс-топ-менеджеров Волго-Камского банка распродадут на торгах. Речь идет о сумме убытков кредитной организации более чем на 2,17 млрд руб. Информацию об этом опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Торги проведут в электронной форме на площадке Российского аукционного дома. Они назначены на 14:00 (MSK) 31 марта текущего года. Прием заявок на аукцион начнется в ближайший вторник в 00:00 и завершится в 14:00 за пять календарных дней до торгов.

Волго-Камский банк создан в 1990 году. По данным banki.ru, на момент создания у организации было 12 собственников, в их числе — ППК «Випро» (25%), ТОО «Эмаль» (25%), ТОО «Вест-Самара» (18%), ТОО «Эста» (10%), фирма «БМГ» (7%), компания «Селена» (5%), Городская телефонная сеть (4%), МП «Эмаль» (4%), Строительный техникум (1%). После кризиса 1998 года банк перешел в собственность компании «Волгопромгаз», которой принадлежал Газбанк.

С тех пор состав владельцев банка неоднократно менялся, среди них фигурировали Фонд имущества Самарской области, Самарская нефтехимическая компания, ОАО «Самарагаз», ЗАО «Волгопромхим», ООО «Аласток», ООО «ФК «Регион», ЗАО «ФК «Жигули», ООО «Новый мир» и физические лица. Структура владения банком до 1 ноября 2013 года выглядела следующим образом: Владимир Чекмарев — 26,45% акций, Алексей Кузьминов — 18,14%, Андрей Чекмарев — 15,82%, Олег Назаров — 15,49%, Алена Медведева — 13,12%, Сергей Бирюков — 10%. Кредитную организацию признали банкротом в декабре 2013 года.

Георгий Портнов