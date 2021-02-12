В Челябинской области обновят трамвайный парк за 1,3 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о запуске программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. В планах отремонтировать 10 км трамвайных путей и закупить 30 новых вагонов. На это из областного бюджета будет направлено порядка 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба главы региона.

О старте программы господин Текслер объявил после презентации новой модели односекционного низкопольного трамвая 71-628 разработки Усть-Катавского вагоностроительного завода, который сейчас проходит обкатку в областном центре. Губернатор также договорился с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о расширении сборочного производства в Усть-Катаве. В 2021 году предприятие начнет строительство нового сборочного цеха. На 2022 год запланирован запуск производства, что существенно увеличит возможности завода по выпуску вагонов.

«У нас планы до 200 вагонов новых в течение 3–4 лет закупить, чтобы обновить трамвайный парк в Челябинске. Потребовалось время на то, чтобы наладить производство новых вагонов, сейчас будем двигаться в сторону модернизации. Жители Челябинска увидят эти изменения»,– отметил Алексей Текслер.

Трамвайный парк и инфраструктура не обновлялись в Челябинске десятилетия. В этом году будут приобретаться трамваи предыдущей серии, а со следующего года область планирует закупить модернизированные вагоны. По решению Алексея Текслера новые трамваи продолжат приобретать и для Магнитогорска – в этом году за счет средств областного бюджета приобретут девять вагонов местного производства.