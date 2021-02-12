Жителям Красновишерска, оставшимся в январе без тепла, пересчитали оплату за отопление на 1,2 млн рублей

Красновишерское ООО «Теплосети» произвело перерасчет оплаты за отопление жильцам 146 домов, оставшимся по вине компании без тепла в январе 2021 года. Ранее с требованием перерасчета выступила Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края.

Как сообщается на сайте ИГЖН, сумма перерасчета в сторону уменьшения составила более 1,2 млн руб. В среднем перерасчет оплаты за отопление по жилому помещению составил от 350 до 900 руб.

12 января 2021 года, после наступления морозов, в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городских котельных №11 и №5. Из-за пусконаладочных работ в котельных без отопления остались жители 182 многоквартирных домов, тепло перестало поступать и на пять социально значимых объектов.

Директору ООО «Теплосети» было внесено представление, в районный суд направлен иск о признании бездействия ООО «Теплосети» незаконным и возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу в соответствии с нормативными требованиями. СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).