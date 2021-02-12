МТС направила около 150 млн рублей в 4G вдоль 230 км железной дороги в Воронежской области

МТС объявила о завершении первого этапа строительства коврового LTE-покрытия для железнодорожных трасс на территории Воронежской области. Как уточнили в компании, в рамках проекта 4G организовано на протяжении 230 км железных дорог в регионе, или на всем протяжении следования «курортных» поездов вдоль территорий четырех районов: Бобровского, Каменского, Подгоренского и Россошанского, а также в южных пригородах, находящихся вблизи железнодорожного полотна. Новые базовые станции оператора запущены также вдоль железнодорожных путей на территории Кантемировского, Каширского, Лискинского и Подгоренского районов.

До конца 2021 года в МТС намерены завершить формирование покрытия LTE в регионе вдоль всей железнодорожной магистрали, ведущей в южные регионы РФ. «Ковровым LTE-покрытием обеспечено уже более 75% железных дорог в Воронежской области, следующих в южном направлении. Мы в пять раз увеличили количество базовых станций вдоль железнодорожных трасс. При этом доступ в сеть и устойчивая голосовая связь впервые появились у жителей хутора Крамарев Подгоренского района, а также в более десяти дачных поселков в Новоусманском и Каширском районах. Всего в рамках расширения инфраструктуры связи вдоль железных дорог 4G-интернет пришел в 32 малых населенных пункта с общей численностью более 14 тысяч жителей», - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

В компании напомнили, что соглашение МТС и «Российских железных дорог» по обеспечению непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом девяти ключевых федеральных трасс и 49 вокзалов было подписано в рамках Петербургского экономического форума в 2018 году. В целом МТС инвестирует в проект около 2 млрд руб. и до конца 2021 года организует строительство порядка 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных путей сообщения. На территории Воронежской области ковровое LTE-покрытие от компании охватит железнодорожные пути общей протяженностью 300 км. Таким образом, затраты компании на инфраструктуру в регионе оцениваются в сумму около 150 млн руб., сообщили источники «Ъ-Черноземье» на телекоммуникационном рынке.

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Андрей Цветков