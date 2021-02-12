Льготная ипотека требует корректировки

Участники рынка недвижимости поспорили о предложении главы «Дом.РФ» Виталия Мутко отменить программу льготной ипотеки. Он пояснил, что в прошлом году цены на недвижимость в отдельных регионах выросли на 20%, что нивелирует эффект государственной поддержки. Поэтому в некоторых областях от льготной ипотеки лучше отказаться. Что об этом говорят те, кто успел попасть в программу? И сохранится ли такая возможность в следующем году? Расскажет Иван Якунин.

Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на жилье под 6,5%. Прошлый год стал рекордным, всего жилищных займов в прошлом году было выдано на 4 трлн руб., из которых один — по льготной ставке. Логика простая: такие кредиты сильно взвинтили спрос, из-за этого застройщики и пошли на повышение цен. Москвичка Лилия, которая успела принять участие в программе, объясняет: иначе купить квартиру не получится. Доступного жилья и так было слишком мало.

«Я решила, что буду брать ипотеку в первой половине лета, как раз не очень давно началась эта льготная программа, и, скорее всего, без нее я бы не стала ее брать, потому что в таком случае среднемесячный платеж сильно превышал среднюю стоимость аренды тех квартир, которые я готова была снимать. Некоторые соседи рассказывали, что буквально за неделю стоимость квартир повышалась на 100 тыс. руб., на 200 тыс. руб.», — рассказала Лилия.

И в итоге столичная недвижимость за год прибавила в цене 15%. А в среднем по стране только за девять месяцев 10%. Центробанк бил в набат.

По словам Эльвиры Набиуллиной, рост стоимости опережает и инфляцию, и рост доходов населения.

Предложение Мутко своевременно и необходимо, соглашается директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Редкий случай, когда с господином Мутко согласен, впервые в жизни, наверное. Единственное, могу сказать, что он немножко припоздал. Эту программу надо было, наверное, сворачивать еще раньше, потому что задумывались хорошие планы, в итоге они привели к тому, что практически во всех регионах у нас, насколько я знаю, стоимость квадратного метра возросла. В Москве она возросла до 12%, а в некоторых случаях и до 15%. Естественно, того эффекта, который мы ждали, он не случился».

Собственно, Мутко и объясняет, что в итоге выгоду от программы льготной ипотеки стали получать не граждане, а застройщики и банки. И если возможности взять кредит по низкой ставке не будет, девелоперы сами начнут снижать цены. Председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский настаивает, что рост цен все-таки складывается из нескольких показателей.

«В данной ситуации можно, конечно, говорить о том, что переход на эскроу-счета повлиял на экономику проектов. Второе — это инфляция и рост цен на строительные материалы, потому что есть данные Росстата. Но стройка растет в цене гораздо выше, чем средние по стране 5%. Третье — это, безусловно, субсидированная ипотека, было бы странно, если бы застройщики, которые увидели очередь в отношении своих объектов, не среагировали на этот спрос и не отрегулировали цену квадратных метров. Конечно, это все в совокупности, а не только конечный этот фактор, связанный с субсидированной процентной ставкой», — считает Дмитрий Котровский.

Консультант по рынку кредитования Наталья Россошанская не склонна преувеличивать и роль низких ставок. По ее мнению, прошлый год выдался удачным для рынка, в том числе потому, что россияне хотели сделать надежные вложения.

«Мне кажется, что на самом деле не столько программа льготной ипотеки в прошлом году привела к такому росту числа покупок, сколько, наверное, опасения россиян потерять свои накопления.

И, собственно говоря, те, кто планировал покупку недвижимости, откладывал ее в долгий ящик с учетом того, что и программа была продлена, все знали, что она скоро закончится, но она была продлена, и они просто все свои возможности вложили в приобретение квартиры здесь и сейчас», — отметила Наталья Россошанская.

Хорошая новость заключается в том, что Мутко не предлагает отменить программу целиком. Он, и профильный министр Ирек Файзуллин, и вице-премьер Марат Хуснуллин выступают за ее продление, хотя и допускают возможные корректировки.