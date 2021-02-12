В регионах Черноземья в январе увеличилась погрузка зерна

В январе на станциях Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) в Тамбовской, Белгородской и Липецкой областях выросла погрузка зерна. По данным пресс-службы ЮВЖД, в Тамбовской области было погружено 162,5 тыс. т зерна, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года более чем в два раза. Из Липецкой области за месяц отправили 190,4 тыс. т зерна, что в 3 раза больше, чем в январе 2020-го. Со станций в Белгородской области в январе было погружено 58,2 тыс. т зерна — в 2,6 раза больше аналогичного показателя 2020 года.

Напомним, что рост погрузки зерновых в этих регионах отмечался в течение всего 2020 года. Из Тамбовской области за 12 месяцев было отправлено 1,417 млн т зерна (более чем в 1,7 раз больше, чем в 2019 году). В Липецкой области в 2020 году было погружено 1,6 млн т зерна, что превысило показатель 2019 года более чем в 1,5 раза. В Белгородской области также отмечался рост погрузки в связи с высоким урожаем зерновых — в 2020 году из этого региона отправили по железной дороге 352,5 тыс. т зерна (в 1,5 раза больше, чем в 2019 году).

Валерия Розбот