Долги жителей и компаний Томской области за электроэнергию за год выросли на 32%

Задолженность населения и предприятий перед «Томскэнергосбытом» за 2020 год увеличилась на 286,5 млн руб. (на 32%), сообщает пресс-служба компании. Совокупные долги жителей за электроэнергию выросли до 413,5 млн руб., юрлиц — 772,5 млн руб. Общая сумма задолженности составила 1,18 млрд руб.

Основным способом взыскания долгов в прошлом году стала судебно-претензионная работа. Против физических лиц “Томскэнергосбыт” подал более 14,6 тыс. исковых заявлений. В отношении юрлиц было подано свыше 1,1 тыс. заявлений. Помимо этого 161 потребитель с суммарной задолженностью в 17,2 млн руб. отключен от электросети.

АО «Томскэнергосбыт» создано 31 марта 2005 года. Компания работает на всей территории Томской области.

Даниил Тарабукин