Процесс по делу о сносе дома сына экс-депутата Минахмета Халиуллова приостановлен

Назначена строительно-техническая экспертиза здания, из-за которого администрация Самары подала иск к ООО «Стройлекс». Руководителем последней является Рамиль Халиуллов. Он приходится полным тезкой сыну бывшего депутата совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова, осужденного за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Экспертизу назначил арбитражный суд Самарской области. Он же приостановил производство по делу на время ее проведения. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Чиновники подали иск к ООО «Стройлекс» в сентябре 2019 года. Они добиваются признания принадлежащего компании здания в Кировском районе Самары самовольной постройкой и сноса объекта за счет ответчика.

Назначенный судом эксперт должен будет проверить, соответствует ли дом площадью более 566 кв.м градостроительным, строительным, противопожарным и санитарным нормам и правилам. Кроме того, ему предстоит решить, создает ли здание угрозу жизни и здоровью граждан и находится ли оно в пределах земельного участка, которым владеет ООО «Стройлекс». Экспертиза должна быть выполнена до 30 марта текущего года.

В апреле минувшего года Советский райсуд Самары признал бывшего депутата совета депутатов Промышленного района Минахмета Халиуллова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Мужчина был приговорен к условному лишению свободы сроком на четыре года и штрафу на сумму 11,9 млн руб. в доход государства. Также Минахмет Халиуллов на три года лишен права занимать должности на государственной службе.

По версии правоохранителей, с июля 2016 по июль 2018 года Минахмет Халиуллов от лица ООО «Техстрой» — подрядчика регионального оператора «Фонд капитального ремонта Самарской области» (ФКР) — передал более 1 млн руб. Алексею Архипову, брату бывшего врио гендиректора фонда капремонта Михаила Архипова. Он, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного ФКР за беспрепятственное перечисление подрядчику денег за капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Георгий Портнов