Пункты обогрева разворачивают на нижегородских трассах из-за непогоды

Мобильные пункты обогрева разворачивают на двух опасных участках автодорог в Нижегородской области — на трассе М7 в районе Ветчака и на трассе Р-159 около Золотова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

У пунктов обогрева будут дежурить сотрудники МЧС со специальной техникой для ликвидации нештатных ситуаций. В составе мобильных городков также имеется все необходимое для оказание помощи водителям и пассажирам.

Пункты разворачивают из-за непогоды. В Нижнем Новгороде 12 февраля началась метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до поздней ночи 13 февраля. Мэрия сообщает, что дороги от снега начали чистить еще ночью, сейчас работают более 760 сотрудников муниципальных служб, задействовано 370 единиц техники.

Анастасия Еремина