В Ростовской области выявили 345 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 345 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 123. В Таганроге выявлено 15 случаев, в Неклиновском районе — 13, в Новочеркасске и Сальском районе — по 12, в Азове, Белокалитвинском и Миллеровском районах — по 10, в Батайске, Новошахтинске, Зерноградском и Константиновском районах — по восемь, в Азовском, Егорлыкском и Тацинском — по семь, в Аксайском, Кагальницком, Семикаракорском и Тарасовском районах — по шесть, в Багаевском, Матвеево-Курганском, Мясниковском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Песчанокопском, Цимлянском и Чертковском районах, по три — в Гуково, Зимовниковском, Октябрьском и Пролетарском районах, по два — в Волгодонске, Зверево, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Заветинском, Красносулинском, Милютинском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах, по одному — Боковском, Веселовском, Волгодонском, Мартыновском, Ремонтненском и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 398 человек. Скончались 25 человек.

По состоянию на утро 12 февраля количество инфицированных в области превысило 68 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1618. Коэффициент распространения инфекции — 0,96. За весь период пандемии выздоровели более 58,2 тыс. человек, умерли 2 909 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева