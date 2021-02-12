Массовое ДТП произошло на улице Труда в Ижевске

39-летний водитель ВАЗ-2110, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 18-летнего мужчины около 22:30 11 февраля по ул. Труда в Ижевске. После этого Chevrolet въехал в Mercedes под управлением 27-летнего водителя, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате аварии водитель «ВАЗ» и Chevrolet получили травмы. В отношении водителя «ВАЗа» составлены административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку, проводится расследование.