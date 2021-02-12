Еще у 439 нижегородцев обнаружили коронавирус

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили у 439 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в региона превысило 89,9 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 81,9 тыс. нижегородцев, скончались 2,27 тыс. заболевших. Сейчас от коронавируса на дому лечатся около 3,7 тыс. жителей региона, еще около 2,8 тыс. пациентов госпитализированы.

В России за последние сутки коронавирус выявили более чем у 15 тыс. граждан. Общее число случаев заражения превысило 4 млн.

Анастасия Еремина