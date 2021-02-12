Ижевчанка перевела «гендиректору» и «сотруднику ФСБ» с сайта знакомств 450 тысяч рублей

54-летняя жительница Ижевска лишилась более 450 тыс. руб. после общения на сайте знакомств со злоумышленниками, которые представлялись гендиректором металлургического производства из США и сотрудником ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в декабре 2020 года женщина вступила в переписку с мужчиной, с которым познакомилась на одном из сайтов знакомств. Собеседник представился «Джеймсом» и сообщил, что является гендиректором металлургического производства из США. При этом переписка велась на русском. В ходе общения мужчина написал ей, что хочет подарить подарок. Но для его получения женщине необходимо было совершить несколько переводов. Потерпевшая выполнила его указания, но не получила посылку.

Почти одновременно ижевчанка познакомилась на сайте знакомств еще с одним мужчиной, который представился Томасом и сообщил, что работает сотрудником ФСБ. В переписке она пожаловалась собеседнику, что ей не пришла посылка. Мужчина написал ей, что ее обманули и предложил помощь. Для проверки необходимой ему информации он попросил потерпевшую перевести ему 50 тыс. руб. на указанный номер банковского счета. А через сутки попросил осуществить еще один перевод в 50 тыс. руб. на тот же счет.