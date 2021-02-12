Еще 58 ямальцев заразились COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 12 февраля, с начала пандемии в округе выявлено 36 356 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 390 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 089 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился 4 042 837 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 79 194 человека скончались.

Михаил Мананников