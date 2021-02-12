За сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 265 жителей края

В Пермском крае продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки такой диагноз был поставлен 265 жителям региона (вчера — 269 человек). Из числа новых заболевших 225 человек проходят лечение дома, госпитализировано 40 человек.

По данным на 12 февраля, лечение в «ковидных» отделениях медицинских учреждений Пермского края проходят 1226 человек, из них 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 43 104 жителя края, вылечились от болезни 35 801.