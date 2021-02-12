В Ростовской области группу экс-полицейских осудили за должностные преступления

Ворошиловский районный суд оставил без изменений приговор бывшим сотрудникам МВД Николаю Гермашеву, Мартиросу Богогозову, Дмитрию Ганже и Николаю Гресю. Они признаны виновными в ряде должностных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что Гермашев создал организованную преступную группу. В различные периоды в нее входили Богогозов, Ганжа, Гресь и иные лица. Целью создания группы было получение средств от незаконной предпринимательской деятельности. Экс-полицейские эксплуатировали взрывопожароопасные производственные объекты и предоставляли индивидуальным предпринимателям услуги по обогащению полезных ископаемых в особо крупном размере. С 2016 года Гермашев и участники группы причинили ущерб государству на 93 млн руб., а также получили незаконный доход на сумму более 126 млн руб. Также в ноябре 2015 года Гермашев обманом похитил у двух предпринимателей средства в размере 13 млн руб.

Суд признал Гермашева был признан виновным незаконном предпринимательстве (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в размере 850 тыс. руб., с лишением звания «подполковник полиции», с лишением права занимать должности в

правоохранительных органах на срок 2,5 года. Другие участники группы, Богогозов, Ганжа и Гресь, признаны виновными в незаконном предпринимательстве (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Суд назначил им наказания на сроки от четырех с половиной до пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафами в размере 850, 750 и 650 тыс. руб. , с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере добычи полезных ископаемых на срок 2,5 года.

Наталья Шинкарева