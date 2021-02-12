В Тюменской области выявили 118 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии в регионе выявлено 29 792 случая заболевания COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 265 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 089 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился 4 042 837 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 79 194 человека скончались.

Михаил Мананников