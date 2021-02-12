Инфляция в Венесуэле в 2020 году составила почти 3000%

Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2020 года выросли на 2959,8%, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Центрального банка (ЦБ) страны. В 2019 году инфляция составила 9585,5%. В 2020 году минимальный рост цен был зафиксирован в марте (13,3%), а максимальный — в декабре (77,5%).

Как сообщил Reuters со ссылкой на финансовую отчетность регулятора, за последний год золотые резервы ЦБ Венесуэлы упали примерно на 19 т. Сейчас запасы составляют 86 т. Это рекордный минимум за последние 50 лет.

Экономический кризис, продолжающийся в стране последние несколько лет, усугубился политическим, когда в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента страны и был признан таковым властями более чем 60 стран. Весной 2020 года США ввели санкции против более чем 40 судов, перевозящих нефть из Венесуэлы. В итоге добыча нефти в стране упала до 75-летнего минимума.

О том, как Россия планирует поддержать экспорт сырья из Венесуэлы,— в материале “Ъ” «Нефть повышенной флотности».