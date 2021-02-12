Инфекционный корпус сызранской больницы №2 будет готов к концу года

Строительство инфекционного корпуса сызранской горбольницы №2 планируется завершить в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На сегодня строители приступили к отделочным работам, возведение монолитного каркаса пятиэтажного здания завершено.

Строительство инфекционного корпуса в Сызрани началось весной минувшего года. Здание рассчитано на размещение 100 пациентов. По информации пресс-службы, первый этаж будет отведен под реанимационное отделение, приемный покой, аптеку, клинико-диагностическую лабораторию, а также здесь будет располагаться два бокса для маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций.

Ани Айвазян