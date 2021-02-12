Скалодром, купленный для Международных детских игр в Уфе, передадут спорткомплексу «Астра»

Торгово-промышленная палата Башкирии (ТПП) намерена безвозмездно передать скалодром, приобретенный для Международных детских летних игр в Уфе, спортивному комплексу «Астра». Об этом “Ъ-Уфа” сообщил президент ТПП Тимур Хакимов. «Мы его передаем спортивному центру — инвестору, который вложит собственные средства в его установку и будет обслуживать. Бюджетные деньги на дорогой монтаж и содержание привлекаться не будут. Мы договорились, что предусмотрим бесплатные тренировки для спортсменов Федерации скалолазания и детей из малоимущих семей, — говорит Тимур Хакимов. — Это востребованный жителями Уфы спортивный комплекс с центрами футбола, хоккея, гимнастики, ледовым дворцом. Через него проходит огромный поток жителей города, и скалодром будет здесь востребован. Сейчас же он разобран и полтора года лежит под снегом».

Конструкции скалодрома в настоящий момент находятся на территории школы № 158.

Вчера член СПЧ Башкирии Эльза Маулимшина на своей странице в сети Facebook сообщила, что ТПП республики собирается продать скалодром, хотя после детских игр его обещали оставить городу. «Спортсмены лишились последней надежды на получение современного скалодрома международного уровня. Город обещал после передачи скалодрома сделать фундамент, но Торгово-промышленная палата решила скалодром продать коммерсантам»,— написала госпожа Маулимшина. По ее информации, сейчас скалодром находится в разобранном состоянии в 158 школе Уфы.

53 летние Международные детские игры прошли в Уфе с 9 по 13 июля 2019 года. В рамках игр были проведены соревнования по девяти Олимпийским видам спорта: легкой атлетике, плаванию, фехтованию, греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболу, баскетболу 3х3, пляжному волейболу и скалолазанию. В Играх приняли участие 1192 спортсмена из 84 городов 29 стран мира.

Мобильный скалодром был изготовлен в Санкт-Петербурге, его стоимость превышает 20 млн руб. Это 16-метровый складной тренажер с тремя трассами — скорость, трудность и боулдеринг. После проведения соревнований скалодром обещали передать спортивной школе №11, чтобы Уфа могла принимать и другие международные турниры.

Майя Иванова