Челябинская компания построит рыбный завод в Башкирии Для проекта в родном регионе ей пока не удается привлечь финансирование

Компания «Бионика» (Челябинск) планирует построить в Башкортостане на территории особой экономической зоны «Алга» комплекс по выращиванию осетровых и сомовых пород рыб и переработке рыбной продукции. Проект предприятия под названием «Башбалык» представил в правительстве республики директор компании Салим Шарыпов, сообщает РБК.

Объем инвестиций оценивается в 5,3 млрд руб. на предприятии должно быть создано 120 рабочих мест, приступить к реализации инвестор намерен уже в ближайшее время. Поддержка республиканских властей будет заключаться в субсидировании части затрат на приобретение оборудования. Комбикормов и рыбопосадочного материала.

Ранее «Бионика» объявляла о планах запустить аналогичное производство в Еткульском районе Челябинской области. Как сообщил сегодня «Ъ-Южный Урал» Салим Шарыпов, реализация этого проекта пока откладывается, поскольку компании не удалось договориться о финансировании с банками. Решить этот вопрос позволила бы поддержка региональных властей, однако ей, по словам господина Шарыпова, компания заручиться не смогла. «В любом случае мы проект в Челябинской области реализуем, в него уже вложены деньги. Но это произойдет позже. Сейчас мы идем другим путем – работаем над привлечением зарубежного финансирования»,- рассказал директор «Бионики».

ООО «Бионика» зарегистрировано в 2015 году. По данным сервиса Kartoteka.ru, 51,64% компании принадлежит Салиму Шарыпову, остальная доля – чешской Explor Capital A.S. 2019 год «Бионика» завершила с убытком в 2,92 млн руб.