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Власти Кубани уточнили границы заказника «Абраусский»

Региональные власти уточнили границы заказника «Абраусский», созданного на территории Новороссийска в 1990 году. Постановление об утверждении границ, функционального зонирования и режима особой охраны территории подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В границы заказника включены ценные лесные массивы, включая можжевелово-фисташковое редколесье между поселками Дюрсо и Малый Утриш, а также прибрежные территории.

По словам вице-губернатора Сергея Болдина, это позволит сохранить природные ландшафты Черноморского побережья региона, редкие и исчезающие виды животных и растений.

Как писал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года произошел пожар на новороссийской горе Колдун. С возгоранием пытались справиться двое суток. Выгорел практически весь южный склон горы Колдун -  эталонный участок Абраусского заказника.

Наталья Решетняк


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