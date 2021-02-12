На Кубани режим повышенной готовности продлен до конца февраля

Губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении на территории региона режима повышенной готовности до 28 февраля, сообщила пресс-служба краевой администрации.

В крае сохраняется масочный режим в местах массового пребывания людей, а также требование сохранять дистанцию между людьми не менее полутора метров. Также остаются актуальными ограничения на проведение развлекательных и культурных мероприятий: работа концертных залов, театров и кинотеатров разрешена при заполняемости мест не более чем на треть. Жителям региона старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями предписан режим самоизоляции.

Анна Перова, Краснодар