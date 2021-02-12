Водоснабжение Краснокамска полностью переключили на Чусовской водозабор

Водоснабжение жителей Краснокамска переведено на мощности Чусовского водозабора, отвечающего требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее водоснабжение Краснокамска обеспечивал водозабор Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК). Водозаборные сооружения располагались на промплощадках, что не соответствовало требованиям санитарных норм и правил. Качество воды еще сильнее ухудшали ливневые и производственные сточные воды.

В 2019 году администрация Краснокамска разработала «дорожную карту» по обеспечению города качественной водой. В проекте был предусмотрен перевод Краснокамска на Чусовские очистные сооружения. В настоящее время забор воды из реки Камы для подачи в систему водоснабжения Краснокамска полностью прекращен. В IV квартале 2020 года начата поставка воды по межмуниципальному водоводу «Пермь — Краснокамск» из реки Чусовой.

Результаты социально-гигиенического мониторинга, проведенного Роспотребнадзором, подтвердили соответствие питьевой воды гигиеническим нормативам.