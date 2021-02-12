Смольный планирует сократить поддержку бизнеса

На поддержку бизнеса в Петербурге в 2020 году было направлено 21,2 млрд рублей, а в текущем на эти цели предусмотрено выделение 9,8 млрд рулей. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в интервью радиостанции «Business FM».

В расчете на один субъект малого и среднего предпринимательства объем поддержки в Петербурге составлял 230,5 тыс. руб., из этой суммы более половины — прямая поддержка в виде освобождения от налогов, аренды, займы.

Вице-губернатор пояснил, что сумма бюджетных средств, выделенная на поддержку бизнеса в Петербурге — одна из самых высоких. Больше получили только МСП в Москве и Подмосковье. При этом Петербург занял первое место по количеству введенных налоговых мер поддержки.

Господин Елин добавил, что в бюджете на 2022 год на поддержку бизнеса запланированы 2,7 млрд рублей.