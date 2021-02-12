У семьи из Удмуртии похитили 2,5 млн рублей под предлогом игры на бирже

45-летняя жительница Камбарки и ее супруг лишились 2,5 млн руб. под предлогом заработка на бирже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

По словам потерпевшей, в октябре 2019 года она нашла в интернете объявление с предложением заработка на брокерской платформе. Она ввела свои данные в указанной графе, после чего ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником брокерской фирмы. Посоветовавшись с мужем, женщина согласилась играть на бирже. До февраля 2021 года супруги переводили на предлагаемые счета собственные сбережения, кредитные средства и деньги, оформленные в кредит на родственников. За все время они перечислили 2,5 млн руб. на 28 счетов и 23 телефонных номера. Когда они решили обналичить деньги, то «брокер» заявил им, что они смогут получить их после дополнительной оплаты его услуг. После этого семья обратилась в полицию.